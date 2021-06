Turchia-Italia, Immobile: “Vittoria dedicata ai tifosi. L’esultanza per Lino Banfi…”

- Advertisement -

TURCHIA ITALIA IMMOBILE INTERVISTA – Al termine della gara tra Turchia e Italia è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, uno dei protagonisti della gara: Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha trovato la rete già nella gara d’esordio con gli azzurri in questo Euro2020.

Turchia-Italia, Ciro Immobile nel post partita

“Devo dire è stato un po’ strano risentire questo calore e questo affetto che ci è tanto mancato. Questa vittoria è dedicato a loro, a chi ha sofferto e chi non ha potuto acquistare il biglietto. Quando ho segnato ho esultato prima per mia moglie, i miei figli e la mia famiglia. Oggi mi sento davvero soddisfatto. Poi ho fatto un piccolo sketch per Lino Banfi. Chiunque segnava doveva dire in camera “porca puttena”. La Turchia è una squadra forte, non è facile e scontato. Eravamo talmente concentrati e orientati per dare il massimo questa partita che ci siamo fatti scivolare un po’ tutto addosso”.