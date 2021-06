Turchia Italia, numeri e curiosità del match

- Advertisement -

NUMERI E CURIOSITA’ TURCHIA ITALIA – L’Italia è pronta a dare il via a questa edizione, posticipata causa Covid, dell’Europeo 2020 affrontando la Turchia nella gara inaugurale della competizione. Nello Stadio Olimpico di Roma gli azzurri punta ad ottenere i primi 3 punti nel girone, per mandare un segnale forte alle avversarie.

Il bilancio positivo dell’Italia contro la Turchia

I numeri dell’Italia contro la Turchia non lasciano spazio ad interpretazioni: gli azzurri, nei 10 precedenti disputati fino ad oggi, hanno ottenuto 7 vittorie e 3 pareggi, senza subire alcuna sconfitta. Il primo incontro tra le due rappresentanti risale al 2 dicembre 1962, quando nelle Qualificazioni ai Campionati Europei l’Italia si impose per 6-0. L’ultima sfida, invece, risale all’incontro amichevole del 15 novembre 2006, terminato sul risultato di 1-1.

Un solo precedente nella fase finale degli Europei

La particolarità dello storico della sfida tra Italia e Turchia, però, riguarda il fatto che le due nazionali si sono scontrate soltanto una volta nella Fase finale di un Europeo, nel 2000 e sempre l’11 giugno. Anche in quell’occasione, la sfida era la prima del girone e terminò con il risultato di 2-1 per gli azzurri. Ad andare in rete di Antonio Conte e Filippo Inzaghi per l’Italia, mentre per i turchi andò a segno Okan.

