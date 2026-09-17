Francesca Turco sbotta contro Di Giovambattista: “Chiedo le scuse pubbliche”

La giornalista Francesca Turco ha replicato all‘intercettazione uscita in queste ore sui social in cui si sentono Lotito e il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista che accusano diversi giornalisti di essere truffatori e istigatori della protesta dei tifosi della Lazio.

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La risposta di Francesca Turco all’intercettazione uscita fuori in queste ore fra Lotito e Ilario Di Giovambattista.

“È stato diffuso su YT e ricondiviso sui social l’audio di questa telefonata risalente al 2006 tra il presidente della SS Lazio Claudio Lotito e il direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista.

Telefonata acquisita nel corso di un processo e per questo oggi legittimamente riproducibile. Durante il colloquio, Lotito indica una serie di giornalisti, tra cui “La Turco”, come possibili istigatori del reato di estorsione e truffatori. Di Giovambattista non solo non prende le distanze da queste affermazioni, ma rincara la dose definendo quegli stessi giornalisti “i più grandi truffatori d’Italia”. Sorprende che tra i professionisti citati ce ne siano alcuni che ancora oggi partecipano abitualmente alle sue trasmissioni e uno, recentemente scomparso, che di Radio Radio è stato per anni colonna portante. So bene che quelle parole, pronunciate durante una conversazione privata tra due sole persone, non integrano il reato di diffamazione, ma oltre al piano giuridico ne esiste uno personale, che riguarda la responsabilità di ciò che si dice.

Invito quindi pubblicamente Ilario Di Giovambattista a indicare un solo episodio nel quale io, Francesca Turco, mi sarei resa responsabile di una truffa, tentata o consumata. Uno solo. Se non è in grado di farlo, ritengo doverose le sue scuse pubbliche, come peraltro farebbe qualsiasi persona perbene di fronte a un errore commesso, magari in buona fede.

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