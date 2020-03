Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Sabato 7 marzo, la Serie A è pronta a ripartire con i recuperi della 26ª giornata in programma domani. Lazio a riposo dunque e pronta a riprendere la prossima settimana contro l’Atalanta. Andiamo a riassumere le notizie della giornata odierna sui biancocelesti e non solo.

Notizie sulla Lazio

La Lazio festeggia il capitano della Primavera Armini che oggi compie 19 anni. I biancocelesti oggi sono scesi in campo per l’amichevole contro la Primavera data la pausa in campionato. Anche Acerbi è pronto a tornare dopo l’infortunio al polpaccio che lo ha costretto fuori nelle ultime due giornate. Intanto Lotito deve registrare l’interesse delle big d’Europa per Simone Inzaghi e si gode Milinkovic-Savic, anche lui finito sul taccuino del PSG. Il ct della Romania Radoi, invece, esclude un ritorno di Radu in Nazionale.

Le dichiarazioni sulla Lazio

C’è chi guarda al presente, come Colantuono e Colomba che si sono espressi sulla corsa scudetto dei biancocelesti, e chi guarda al passato, come Balzaretti che ripensa alla Coppa del 26 maggio. Secondo Orsi solo due ostacoli possono fermare la Lazio, mentre per Delio Rossi la Juve resta favorita. L’ex Inter Alvaro Pereira intanto racconta un retroscena legato alla squadra capitolina.

Extra Lazio: coronavirus e non solo

Il coronavirus è l’argomento che tiene banco ormai da settimane. Il presidente della FIGC Gravina si è espresso sulla sua pericolosità per il prosieguo del campionato mentre, come dichiarato da Figo, anche EURO 2020 sarebbe a rischio. Intanto in Lombardia potrebbe essere estesa la zona rossa e anche il segretario del PD Nicola Zingaretti è risultato positivo al tampone. Tornando alle notizie calcistiche, domani è in programma Juventus-Inter e Conte ha sottolineato l’importanza di questo match. Il Milan invece ha rescisso il contratto di Zvonimir Boban.

Leonardo Giovanetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.