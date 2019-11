Tempo di lettura: < 1 minuto

GOTTI UDINESE LAZIO – Luca Gotti, attuale tecnico dei friulani ed ex vice di Tudor, ha sempre escluso la propria conferma in panchina. Dopo la prima vittoria contro il Genoa, il nuovo mister dei bianconeri ha collezionato un pareggio contro la Spal e una sconfitta nell’ultima giornata contro la Sampdoria.

La seduta di oggi

L’Udinese arriverà all’appuntamento contro la Lazio senza Jajalo e forse priva di Sema. Nella doppia seduta di oggi, l’ala sinistra Ken Sema non si è visto. Per lui solo lavoro differenziato, è da considerare in dubbio per domenica. Becao e Okaka tornano invece alla base. La loro assenza si è rivelata decisiva lo scorso weekend a Marassi.