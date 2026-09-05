La Lazio punta l’Udinese, domenica la rifinitura: Isaksen titolare?

A Formello nel pomeriggio di oggi è andato in scena l’ultimo allenamento della Lazio in vista della gara con l’Udinese, la numero 3 della Serie A 2026/2027, Gattuso ha svolto le sue prove ma rimane ancora un dubbio: Isaksen o Cancellieri?

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Lazio, l’allenamento anti Udinese: il punto su Isaksen

Domenica mattina, dunque, il club si dirigerà ad Udine con qualche ora d’anticipo rispetto alla partita. Lì il nuovo tecnico del club proverà la squadra un’ultima volta prima di capire su chi puntare: Isaksen si gioca il posto da titolare con Cancellieri. Difficile immaginare Gudmundsson subito in quel ruolo visto, stando a quanto emerge da Formello, è stato provato come ala sinistra o prima punta. Titolarità in vista invece per Pinamonti a cui verrà affidato il compito di guidare l’attacco. Belayhane sarà invece il sostituto di Rovella e Cataldi, entrambi infortunati. Per il resto, la formazione rimarrà invariata rispetto all’ultima partita.

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