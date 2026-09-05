Connect with us

ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

La Lazio punta l’Udinese, domenica la rifinitura: Isaksen titolare?

Published

2 ore ago

on

Udinese Lazio allenamento Isaksen

A Formello nel pomeriggio di oggi è andato in scena l’ultimo allenamento della Lazio in vista della gara con l’Udinese, la numero 3 della Serie A 2026/2027, Gattuso ha svolto le sue prove ma rimane ancora un dubbio: Isaksen o Cancellieri?

LEGGI ANCHE: Tegola Runjaic, si fa male un difensore: non ci sarà contro la Lazio

Lazio, l’allenamento anti Udinese: il punto su Isaksen

Domenica mattina, dunque, il club si dirigerà ad Udine con qualche ora d’anticipo rispetto alla partita. Lì il nuovo tecnico del club proverà la squadra un’ultima volta prima di capire su chi puntare: Isaksen si gioca il posto da titolare con Cancellieri. Difficile immaginare Gudmundsson subito in quel ruolo visto, stando a quanto emerge da Formello, è stato provato come ala sinistra o prima punta. Titolarità in vista invece per Pinamonti a cui verrà affidato il compito di guidare l’attacco. Belayhane sarà invece il sostituto di Rovella e Cataldi, entrambi infortunati. Per il resto, la formazione rimarrà invariata rispetto all’ultima partita.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Como 7 3
2 Roma 6 2
3 Inter 6 2
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 Atalanta 6 2
7 LAZIO 6 2
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Fiorentina 0 2
20 Genoa 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI