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Caicedo pazzo di Lazio: “Mamma mia ragazzi” (FOTO)

Published

31 minuti ago

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Udinese Lazio Caicedo social

Esultanza social per il sempre laziale Felipe Caicedo, oggi l’ex attaccante della Lazio ha appeso gli scarpini al chiodo ma continua a fare il tifo per la sua vecchia squadra e contro l’Udinese ha gioito alla grande.

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Udinese-Lazio, Caicedo esulta sui social

Al Panterone è bastato un “Mamma mia ragazzi” per far capire a tutti quanto è stato felice di poter vedere la Lazio giocare così bene a calcio. Negli ultimi anni le prestazioni sono un po’ mancate e la partita contro l’Udinese ha ricordato i tempi belli per quanto riguarda il calcio giocato. Ora bisogna guardare avanti e continuare così, i tifosi meritano di poter sognare come si deve.

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# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
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