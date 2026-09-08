Caicedo pazzo di Lazio: “Mamma mia ragazzi” (FOTO)

Esultanza social per il sempre laziale Felipe Caicedo, oggi l’ex attaccante della Lazio ha appeso gli scarpini al chiodo ma continua a fare il tifo per la sua vecchia squadra e contro l’Udinese ha gioito alla grande.

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Udinese-Lazio, Caicedo esulta sui social

Al Panterone è bastato un “Mamma mia ragazzi” per far capire a tutti quanto è stato felice di poter vedere la Lazio giocare così bene a calcio. Negli ultimi anni le prestazioni sono un po’ mancate e la partita contro l’Udinese ha ricordato i tempi belli per quanto riguarda il calcio giocato. Ora bisogna guardare avanti e continuare così, i tifosi meritano di poter sognare come si deve.

Mamamia ragazzi 🩵🩵 — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) September 7, 2026

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