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Udinese Lazio, le pagelle dei quotidiani: Frattesi ancora decisivo, Gudmundsson ottimo esordio

Published

31 minuti ago

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Frattesi

La Lazio vince la terza partita consecutiva contro l’Udinese grazie alla rimonta firmata dai due nuovi acquisti, Gudmundsson e Frattesi: ecco le pagelle dei quotidiani nei voti assegnati ai calciatori biancocelesti.

Leggi anche: PAGELLE Udinese-Lazio: che cuore biancoceleste, Gattuso vola a punteggio pieno!

Le pagelle dei quotidiani di Udinese Lazio

CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 7,5 (Gudmundsson 80′ st, 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5,5 (Noslin 8′ st, 6), Zaccagni 7; all. Gattuso 7,5.

IL TEMPO – Mandas 6; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7,5; Frattesi 7 (Gudmundsson 80′ st, 6,5), Belahyane 6, Taylor 6,5; Isaksen 5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5 (Noslin 8′ st, 6), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 6, Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 7,5 (Gudmundsson 80′ st, 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5,5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5 (Noslin 8′ st, 6), Zaccagni 7; all. Gattuso 7.

MESSAGGERO – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6, Tavares 6,5; Frattesi 8 (Gudmundsson 80′ st, 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5 (Noslin 8′ st, 5), Zaccagni 7; all. Gattuso 7.

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5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
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