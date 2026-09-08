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Udinese Lazio, le pagelle dei quotidiani: Frattesi ancora decisivo, Gudmundsson ottimo esordio
La Lazio vince la terza partita consecutiva contro l’Udinese grazie alla rimonta firmata dai due nuovi acquisti, Gudmundsson e Frattesi: ecco le pagelle dei quotidiani nei voti assegnati ai calciatori biancocelesti.
Leggi anche: PAGELLE Udinese-Lazio: che cuore biancoceleste, Gattuso vola a punteggio pieno!
Le pagelle dei quotidiani di Udinese Lazio
CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 7,5 (Gudmundsson 80′ st, 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5,5 (Noslin 8′ st, 6), Zaccagni 7; all. Gattuso 7,5.
IL TEMPO – Mandas 6; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 6,5, Provstgaard 6,5, Tavares 7,5; Frattesi 7 (Gudmundsson 80′ st, 6,5), Belahyane 6, Taylor 6,5; Isaksen 5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5 (Noslin 8′ st, 6), Zaccagni 6,5; all. Gattuso 6,5.
GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 6, Provstgaard 6, Tavares 7; Frattesi 7,5 (Gudmundsson 80′ st, 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5,5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5 (Noslin 8′ st, 6), Zaccagni 7; all. Gattuso 7.
MESSAGGERO – Mandas 7; Floriani Mussolini 6,5, Doekhi 7, Provstgaard 6, Tavares 6,5; Frattesi 8 (Gudmundsson 80′ st, 7), Belahyane 6,5, Taylor 7; Isaksen 5 (Cancellieri 8’ st, 6), Pinamonti 5 (Noslin 8′ st, 5), Zaccagni 7; all. Gattuso 7.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
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|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
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|3
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|3
|3
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|3
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|3
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|1
|3
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|1
|3
|17
|Monza
|1
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|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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