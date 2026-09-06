I precedenti in Serie A di Udinese Lazio: è ora di tornare a vincere

Monday night della terza giornata del campionato di Serie A che vedrà protagoniste Udinese e Lazio, che si sfideranno al Bluenergy Stadium a partire dalle ore 20:45: i precedenti fra le due compagini.

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I precedenti in Serie A fra Udinese e Lazio.

Il bilancio generale sorride ai biancocelesti che in 106 gare disputate in Serie A hanno raccolto l’intera posta in palio 48 volte, collezionando 29 pareggi e altrettante sconfitte.

Fuori casa il divario si assottiglia: nei 53 match considerati, i capitolini hanno ottenuto 21 vittorie, 16 pari e 16 volte è stata l’Udinese a festeggiare. La Lazio non supera i friulani da gennaio 2024, da allora due sconfitte e tre pareggi.



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