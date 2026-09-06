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I precedenti in Serie A di Udinese Lazio: è ora di tornare a vincere
Monday night della terza giornata del campionato di Serie A che vedrà protagoniste Udinese e Lazio, che si sfideranno al Bluenergy Stadium a partire dalle ore 20:45: i precedenti fra le due compagini.
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I precedenti in Serie A fra Udinese e Lazio.
Il bilancio generale sorride ai biancocelesti che in 106 gare disputate in Serie A hanno raccolto l’intera posta in palio 48 volte, collezionando 29 pareggi e altrettante sconfitte.
Fuori casa il divario si assottiglia: nei 53 match considerati, i capitolini hanno ottenuto 21 vittorie, 16 pari e 16 volte è stata l’Udinese a festeggiare. La Lazio non supera i friulani da gennaio 2024, da allora due sconfitte e tre pareggi.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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