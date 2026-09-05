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Udinese Lazio: le quote della sfida di Serie A
Lunedì 7 settembre alle 20:45 andrà in scena la terza gara di campionato, in questo torneo di Serie A, della Lazio, contro l’Udinese fuori casa: ecco le quote dei bookmakers per la sfida in Friuli.
Leggi anche: “Problemi fisici per Galassi: salta l’importante sfida della Lazio Primavera“
Le quote di Udinese Lazio
Le quote riportate sono raccolte nella giornata di sabato 5 settembre alle ore 16:15 e possono essere soggette a variazioni.
|Bookmaker
|Vittoria Udinese
|Pareggio
|Vittoria Lazio
|Bet365
|2.90
|3.10
|2.60
|Marathon
|2.96
|3.14
|2.62
|888Sport
|2.80
|3.00
|2.50
|Stake
|2.90
|3.15
|2.60
|LeoVegas
|2.95
|3.10
|2.43
|Admiral
|2.85
|3.10
|2.55
Goal / No Goal
|Bookmaker
|Goal
|No Goal
|Bet365
|1.95
|1.80
|LeoVegas
|1.87
|1.87
|888Sport
|1.95
|1.80
Over / Under 2.5
|Bookmaker
|Under 2.5
|Over 2.5
|Marathon
|2.00
|1.76
|Stake
|1.99
|1.80
|LeoVegas
|1.94
|1.84
|Bet365
|2.10
|1.70
Per quanto riguarda i gol, i bookmaker non si sbilanciano granché e offrono quote molto simili tra loro. Il mercato Goal/No Goal favorisce la prima possibilità, ma molto leggemente, tanto che LeoVegas propone due quote identiche. In merito al risultato esatto, la posta in palio si alza e la statistica dice che tra Lazio e Udinese le vittorie di una compagine sull’altra sono più probabili del pareggio, relativamente alle sfide di Serie A. Ciò potrebbe stimolare la scommessa 1 o 2.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Como
|7
|3
|2
|Roma
|6
|2
|3
|Inter
|6
|2
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|Atalanta
|6
|2
|7
|LAZIO
|6
|2
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Fiorentina
|0
|2
|20
|Genoa
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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