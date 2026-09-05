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Udinese Lazio: le quote della sfida di Serie A

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54 minuti ago

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Lazio foto di squadra

Lunedì 7 settembre alle 20:45 andrà in scena la terza gara di campionato, in questo torneo di Serie A, della Lazio, contro l’Udinese fuori casa: ecco le quote dei bookmakers per la sfida in Friuli.

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Le quote di Udinese Lazio

Le quote riportate sono raccolte nella giornata di sabato 5 settembre alle ore 16:15 e possono essere soggette a variazioni.

BookmakerVittoria UdinesePareggioVittoria Lazio
Bet3652.903.102.60
Marathon2.963.142.62
888Sport2.803.002.50
Stake2.903.152.60
LeoVegas2.953.102.43
Admiral2.853.102.55

Goal / No Goal

BookmakerGoalNo Goal
Bet3651.951.80
LeoVegas1.871.87
888Sport1.951.80

Over / Under 2.5

BookmakerUnder 2.5Over 2.5
Marathon2.001.76
Stake1.991.80
LeoVegas1.941.84
Bet3652.101.70

Per quanto riguarda i gol, i bookmaker non si sbilanciano granché e offrono quote molto simili tra loro. Il mercato Goal/No Goal favorisce la prima possibilità, ma molto leggemente, tanto che LeoVegas propone due quote identiche. In merito al risultato esatto, la posta in palio si alza e la statistica dice che tra Lazio e Udinese le vittorie di una compagine sull’altra sono più probabili del pareggio, relativamente alle sfide di Serie A. Ciò potrebbe stimolare la scommessa 1 o 2.

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5 Juventus 6 2
6 Atalanta 6 2
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8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Fiorentina 0 2
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