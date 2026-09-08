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Lazio, che rimonta a Udine: terza vittoria consecutiva e punteggio pieno
La Lazio non si ferma, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, rimontando l’Udinese al Bluenergy Stadium e imponendosi 2-1. Un successo pesante, arrivato al termine di una partita complicata grazie alle reti di Davide Frattesi e Albert Gudmundsson.
Leggi anche: Udinese Lazio, le pagelle dei quotidiani: Frattesi ancora decisivo, Gudmundsson ottimo esordio
Terza vittoria consecutiva per la Lazio dopo la partita con l’Udinese
La Lazio cerca e trova la terza vittoria nelle prime tre partite, cosa che non accadeva dalla stagione 2012-2013 con Petkovic. Ancora una volta deve ringraziare Davide Frattesi. Il centrocampista ha segnato anche a Udine, trovando il terzo gol in tre giornate e confermandosi uno dei principali trascinatori della squadra. L’altra novità è Albert Gudmundsson, uno degli ultimi arrivati, ha avuto bisogno di appena pochi minuti per lasciare il segno: entrato all’80’, ha realizzato all’88’ il gol del definitivo 2-1. Un ottimo esordio che può rappresentare un segnale importante per questa nuova avventura in biancoceleste. E poi c’è Mattia Zaccagni, ancora una volta determinante nella costruzione della rimonta. Dopo un primo tempo sottotono il capitano ha fornito l’assist per il pareggio di Frattesi e ha continuato a creare pericoli colpendo anche un palo. La Lazio, quindi, sale a 9 punti e si porta in testa alla classifica insieme a Inter e Roma, a punteggio pieno. Una situazione che solo poche settimane fa sembrava impossibile.
Di Andrea Manassei
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
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|3
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|Cagliari
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|3
|10
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|3
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|3
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|1
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|0
|3
|19
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|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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