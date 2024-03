Qui Udinese, report dell'allenamento in vista della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

UDINESE SEDUTA MATTUTINA LAZIO- L'Udinese si è allenato questo pomeriggio in vista della sfida dell'olimpico in programma per lunedì 11 Marzo alle 20.45.

Udinese, il report dell'allenamento

Terminata la seduta di allenamento dell'Udinese, ecco il report dal sito ufficiale della società bianconera: "Seduta pomeridiana per i bianconeri in vista del posticipo con la Lazio. I giocatori hanno lavorato sulla tattica e disputato delle partite a campo interno e ridotto.

Domani in programma una seduta mattutina"