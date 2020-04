Tempo di lettura: < 1 minuto

UEFA CHAMPIONS LEAGUE – Il Coronavirus ha fermato campionati nazionali e competizioni europee. Nell’attesa di capire se e quando il calcio ripartirà, la Uefa sta studiando le possibili soluzioni per riuscire a concludere la Champions League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbero 4 le ipotesi vagliate. La prima è quella che tutti sperano sia realizzabile, cioè giocare tutte le 17 partite restanti come da calendario con le date, che verranno decise in seguito, comprese in 6 settimane. La seconda prevede il ritorno degli ottavi di finale restanti con quarti, semifinali e finale che si giocherebbero in gara secca, il tutto nell’arco di 4 settimane. La terza opzione è quella di giocare semifinali e finale in sede unica a Istanbul, con i tempi che si accorcerebbero a 3 settimane. L’ultima infine prevede le 11 partite dai quarti di finale in poi giocate in 11 giorni in un’unica sede, soluzione che si percorrerebbe solo in un caso estremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.