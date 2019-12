Tempo di lettura: < 1 minuto

UEFA SUPER CHAMPIONS – L’ipotesi della Super Champions non convince ancora. Come riporta ANSA, il vicepresidente dell’Uefa Michele Uva boccia senza appello la proposta di un futuro torneo europeo ultraselezionato, di cui farebbero parte una ventina di top club. Di seguito le parole rilasciate a Radio anch’io sport.

Super Champions

“Da tanti anni viene fuori questa famosa Superlega ma non penso sia nella mentalità e nella cultura europea. Ucciderebbe i campionati nazionali e il prodotto non sarebbe eccelso. E’ il denaro il primo motore di queste iniziative, senza tener conto dei regolamenti, della base del calcio, dei campionati nazionali che producono calcio e fanno giocare i giovani. Tutto è proteso alla condivisione di maggiori risorse, ma l’Europa non è come gli Usa“.