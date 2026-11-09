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Ufficiale, il Sassuolo esonera Aquilani: è colpa anche della Lazio
Alberto Aquilani non sarà più l’allenatore del Sassuolo, con una nota ufficiale il club ha annunciato l’esonero: complice l’ottobre da incubo dove i neroverdi, tra le altre sconfitte, hanno subito 6 goal dalla Lazio.
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Ufficiale Sassuolo: in comunicato sull’esonero di Aquilani
“La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”. Cinque sconfitte consecutive per l’ex Roma che, oltre alla Lazio, ha perso contro Frosinone, Como, Fiorentina e la stessa Roma. Fatale l’ultimo match di campionato proprio contro i giallorossi. In questo momento il candidato numero uno per sostituire il classe 1984 sembrerebbe essere Roberto D’Aversa.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
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|11
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|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
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|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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