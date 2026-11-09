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Ufficiale, il Sassuolo esonera Aquilani: è colpa anche della Lazio

Published

2 ore ago

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Ufficiale esonero Aquilani Sassuolo

Alberto Aquilani non sarà più l’allenatore del Sassuolo, con una nota ufficiale il club ha annunciato l’esonero: complice l’ottobre da incubo dove i neroverdi, tra le altre sconfitte, hanno subito 6 goal dalla Lazio.

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Ufficiale Sassuolo: in comunicato sull’esonero di Aquilani

“La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”. Cinque sconfitte consecutive per l’ex Roma che, oltre alla Lazio, ha perso contro Frosinone, Como, Fiorentina e la stessa Roma. Fatale l’ultimo match di campionato proprio contro i giallorossi. In questo momento il candidato numero uno per sostituire il classe 1984 sembrerebbe essere Roberto D’Aversa.

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