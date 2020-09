Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO FIORENTINA BONAVENTURA – Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti, e gli affari nelle ultime ore si sono intensificati. Le squadre di Serie A sono a lavoro per migliorare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. In una sessione di mercato inevitabilmente scossa dal Coronavirus, le attenzioni sono riservate ai giocatori svincolati. Tra questi c’era anche Giacomo Bonaventura, protagonista di 3 gol e 6 assist nell’ultima stagione con il Milan.

Calciomercato, Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina

Accostato nelle scorse settimane anche alla Lazio, Giacomo Bonaventura alla fine ha deciso di sposare il progetto della Fiorentina. Come si legge nella nota della società, “la Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Giacomo Bonaventura. Nato a San Severino Marche il 22 agosto del 1989, in Serie A ha indossato le maglie di Atalanta e Milan, club con il quale ha disputato le ultime 6 stagioni, collezionando 184 presenze e 35 gol. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale azzurra in 14 occasioni”. Il giocatore ha firmato un biennale.

