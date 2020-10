Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO UFFICIALE – Il calciomercato si è chiuso e la Lazio ha provato a piazzare quanti più esuberi possibili. La Salernitana sul proprio sito ufficiale comunica l’arrivo in prestito di Adamonis, André Anderson e Dziczek. Al contrario, invece Kiyine non è voluto tornare in Serie B ed ora rischia di finire fuori rosa. Di seguito il comunicato dei granata.

Il comunicato della Salernitana

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo del portiere classe ’97 Marius Adamonis, del centrocampista classe ’98 Patryk Dziczek e dell’attaccante classe ’99 André Anderson Pomilio Lima. La Società comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Avellino 1912 per il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante classe ’93 Giuseppe Fella”.

