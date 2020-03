Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS GERMANIA ITALIA – Mancava solo l’ufficialità che è arrivata in mattinata. Il test amichevole che era in programma per il prossimo 31 marzo a Norimberga tra Germania e Italia è stato annullato.

Il post degli azzurri

La decisione di cancellare la partita, a causa dell’emergenza del coronavirus, è stata presa dalla Federcalcio tedesca e pochi minuti fa è stata comunicata anche dalla nazionale italiana. Di seguito il tweet sul proprio account ufficiale: “A seguito del divieto della città per eventi superiori a 100 persone, la Federcalcio tedesca ha deciso di annullare l’amichevole”.

#Nazionale 🇮🇹

La #DFB 🇩🇪 comunica l'annullamento dell'amichevole #Germania vs #Italia a #Norimberga

La notizia 👉🏻 https://t.co/zJ6jNbqpE7



A seguito del divieto della città per eventi superiori a 100 persone, la Federcalcio tedesca ha deciso di annullare l'amichevole.#Azzurri pic.twitter.com/pOOSfnzkHy — Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) March 14, 2020

