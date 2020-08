Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KISHNA – Ricardo Kishna non è più un giocatore della Lazio. L’esterno olandese, arrivato a Roma nel 2015 con tante aspettative, ha terminato il suo contratto con il club biancoceleste lo scorso 30 giugno. Svincolato, il classe 1995 ha firmato oggi per l’Ado Den Haag, squadra olandese nella quale ha aveva giocato in prestito nelle ultime due stagioni.

Calciomercato Lazio, Kishna a titolo definitivo all’Ado Den Haag

La Lazio lo aveva prelevato dall’Ajax per una cifra attorno ai 4 milioni. A Roma, però, Kishna non è mai riuscito ad esprimersi ad alti livelli. Dopo l’esordio con gol in serie A nella vittoria per 2-1 contro il Bologna, l’esterno ha totalizzato appena 21 presenze. Mai veramente entrato nelle rotazioni biancocelesti, Kishna è stato girato in prestito prima al Lilla (13 presenze), e poi all’Ado Den Haag. La rottura del legamento crociato ne ha condizionato l’utilizzo, ma il club olandese nel quale è cresciuto è pronto a puntare su di lui per il futuro. Kishna ha firmato un contratto di un anno con opzione per il successivo: “Sono di nuovo a casa“, ha commentato sui social.

