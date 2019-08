LAZIO BAXEVANOS – Il giocatore greco Nikolaos Baxevanos, dell’Under 19 biancoceleste, è stato ceduto in prestito al Panionios F.C. A comunicarlo è la stessa Lazio tramite il proprio sito ufficiale. Il giovane difensore centrale, di nazionalità greca, torna così in patria fino al 30 giugno del 2021.