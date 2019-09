UFFICIALE LLORENTE NAPOLI – Sfuma definitivamente un obiettivo biancoceleste per l’attacco. Fernando Llorente è infatti ufficialmente un giocatore del Napoli. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento della Lazio per lo spagnolo. Nulla di concreto, ed ora l’ex Juve ha firmato per i campani. Questo l’annuncio su Twitter del presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis.