UFFICIALE Napoli, esonerato Mazzarri: arriva Calzona

L'esonero di Walter Mazzarri da allenatore del Napoli era già nell'aria da questa mattina, ma ora c'è l'annuncio ufficiale da parte del club partenopeo. Attraverso un messaggio sui propri canali social, il presidente della società azzurra, Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato contestualmente anche l'arrivo del nuovo tecnico, Francesco Calzona.

Ufficiale l'esonero di Walter Mazzarri, l'annuncio del presidente del Napoli De Laurentiis

"Mazzarri è un amico di famiglia ed è sempre doloroso esonerare un amico. L'ho ringraziato anche per la sua disponibilità nel venirci ad aiutare in un momento di nostra difficoltà. Al Napoli e ai suoi tifosi, però, bisogna riuscire a dare sempre qualcosa in più".

Il nuovo allenatore del Napoli è Francesco Calzona

"Adesso dobbiamo dare spazio e supporto a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia nella gestione Sarri che in quella di Spalletti. Conosce l'80% di questo gruppo. Il tempo sarà galantuomo e solo lui ci dirà se questa è stata la scelta giusta", le parole di De Laurentiis.