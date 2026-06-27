Ugolini: “Da Napoli filtra ottimismo, ma manca l’accordo con la Lazio”

Il giornalista sportivo, Massimo Ugolini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, per parlare della trattativa di mercato fra Gila ed il Napoli. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Gomis: “Ciro Immobile è fortissimo, ma troppo scaramantico”

L’intervista di Massimo Ugolini su Gila ed il Napoli

Ugolini su Gila

“Da quello che so io sono molto avanti. Questo mercato sta offrendo continui colpi di scena, quindi non si può dare nulla per certo. C’è l’accordo tra il Napoli e il giocatore. Da Castel Voltunro filtra ottimismo, serve però l’accordo con la Lazio. Difficilmente il Napoli supererà i 20 milioni di euro. Si possono inserire bonus e percentuali, ma De Laurentiis lo sforzo lo ha fatto”.

Ugolini su Lucca e Rafa Marin

“Lucca e Rafa Marin sono ipotesi attendibili. Il difensore sembrerebbe aver preso quota nei piani della nuova guida tecnica. Ha fatto bene in Spagna, è un giocatore affidabile che può ancora crescere. Lucca sotto il profilo economic è stato sopravvalutato, a Napoli si aspettavano un giocatore più pronto. Ha ancora tanta strada da fare. Dev’essere ancora costruito, segrezzato sotto il profilo tecnico”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP