Tempo di lettura: < 1 minuto

RENZO ULIVIERI – Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri ha commentato così le parole di Giovanni Rezza e si è espresso a sua volta su una possibile ripresa del campionato.

Le parole di Renzo Ulivieri

“Le sue parole le prenderei come una battuta uscita male. C’è la volontà di ripartire, se ci sono le condizioni. Ma questo non spetta a noi dirlo. condizioni devono essere di massimasicurezza e per tutti, su questo non si scherza. Vogliamo terminare il campionato, prolungando anche la stagione. Difficile comunque fare previsioni, la situazione è in continua evoluzione. Taglio stipendi? Ci sono alcune cose da valutare e da distinguere. In Serie A gli stipendi sono alti ma poi ci sono anche gli staff o altre persone che lavorano nelle giovanili e in questo modo si guadagnano da vivere. Queste persone vanno tutelate, è quello che abbiamo detto come Associazione ed è quello che proveremo a fare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.