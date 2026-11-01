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5836 giorni fa riecco il primo posto in solitaria: la Lazio sogna

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4 ore ago

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Ultima volta Lazio primo posto

Sono passati sedici anni, 5836 giorni per la precisione, dall’ultima volta che la Lazio conduceva al primo posto in Serie A in solitaria. Era la stagione 2010/2011 con Eda Reja in panchina, e i biancocelesti si trovavano a 22 punti in classifica, con il Milan a -2. Adesso i punti accumulati sono 28 e la Lazio si regala un sogno che si chiama primo posto.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Bologna 14 10
9 Juventus 14 9
10 Torino 13 9
11 Cagliari 13 10
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 9
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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