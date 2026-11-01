5836 giorni fa riecco il primo posto in solitaria: la Lazio sogna

Sono passati sedici anni, 5836 giorni per la precisione, dall’ultima volta che la Lazio conduceva al primo posto in Serie A in solitaria. Era la stagione 2010/2011 con Eda Reja in panchina, e i biancocelesti si trovavano a 22 punti in classifica, con il Milan a -2. Adesso i punti accumulati sono 28 e la Lazio si regala un sogno che si chiama primo posto.

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