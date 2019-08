ULTRAS RECIDIVI DECRETO BIS – Inasprimento del Daspo per gli ultras recidivi, il cui stop non potrà essere inferiore ai cinque anni. Questo è quanto previsto dal decreto sicurezza bis, approvato lo scorso lunedì, che prevede anche dai sei mesi ai cinque anni di reclusione a tutti coloro che “prendono attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza e a coloro che risultino aver tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione» e a «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti”.