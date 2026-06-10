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Scontri nel derby, stangata per ultras di Torino e Juventus: ecco la decisione del Ministero

Published

18 ore ago

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Ultras Juventus nel derby

Dopo gli scontri tra ultras avvenuti nel derby tra Torino e Juventus, giocato in casa dei granata nell’ultima giornata di Serie A, il Ministero degli Interni ha preso provvedimenti molto duri: ecco la decisione del Viminale.

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Scontri ultras nel derby Torino Juventus: la decisione del Ministero degli Interni

Il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie per le prime dieci giornate della stagione 2026/2027, fino al prossimo 3 novembre. Questa è la decisione pesantissima del Viminale a seguito degli scontri avvenuti nel derby di Torino in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A.

Ma c’è di più: la misura del Viminale prevede anche la chiusura dei settori ospiti negli impianti in cui granata e bianconeri saranno impegnati lontano dai propri stadi. Inoltre, sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti nelle aree interessate dal provvedimento. Da chiarire se tale misura interesserà o meno le gare amichevoli nel precampionato estivo di entrambe le squadre.

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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