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Scontri nel derby, stangata per ultras di Torino e Juventus: ecco la decisione del Ministero
Dopo gli scontri tra ultras avvenuti nel derby tra Torino e Juventus, giocato in casa dei granata nell’ultima giornata di Serie A, il Ministero degli Interni ha preso provvedimenti molto duri: ecco la decisione del Viminale.
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Scontri ultras nel derby Torino Juventus: la decisione del Ministero degli Interni
Il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie per le prime dieci giornate della stagione 2026/2027, fino al prossimo 3 novembre. Questa è la decisione pesantissima del Viminale a seguito degli scontri avvenuti nel derby di Torino in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A.
Ma c’è di più: la misura del Viminale prevede anche la chiusura dei settori ospiti negli impianti in cui granata e bianconeri saranno impegnati lontano dai propri stadi. Inoltre, sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti nelle aree interessate dal provvedimento. Da chiarire se tale misura interesserà o meno le gare amichevoli nel precampionato estivo di entrambe le squadre.
Redazione Lazionews.eu
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