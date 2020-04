Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE LEIVA INSTAGRAM – In questo periodo di assenza dai campi, la maggior parte dei calciatori ha deciso di avere un rapporto continuo con i tifosi usando con costanza i propri social. E i giocatori in casa Lazio non sono da meno. A guidare la carica biancoceleste degli uomini social c’è Ciro Immobile, attivissimo su Instagram.

Lazio, Immobile re di Instagram: raggiunto Leiva

E, come riporta il Corriere dello Sport, il bomber della Lazio ha raggiunto la vetta dei biancocelesti più seguiti su Instagram. Raggiungendo il milione di follower, Immobile ha agguantato Lucas Leiva che si portava dietro anche i seguaci di Liverpool che lo hanno sempre amato e apprezzato. In questa speciale classifica, al terzo posto c’è il Tucu Correa con 612mila follower: l’argentino è visto come un sex symbol ed è apprezzato soprattutto dal pubblico femminile. Seguono Milinkovic (470mila), Luis Alberto (269mila) e più staccato Acerbi (164mila).

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.