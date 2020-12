Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO – Dopo la qualificazione in Champions League, la Lazio era chiamata a risalire la classifica e a fare bene con Verona e Benevento. Ma non è stato così. La sconfitta casalinga con l’Hellas e il pareggio in casa delle Streghe ha scosso la squadra biancoceleste. La banda di Inzaghi così, domenica 20, tra le mura amiche, ha ritrovato la fiducia e la voglia di vincere che aveva alcuni mesi fa. Ha vinto con il Napoli, senza subire un gol.

Squadre grandi, Lazio grande

Come riporta Il Messaggero, è vera Lazio soltanto con le grandi. Probabilmente è una questione mentale, altrimenti non ci sarebbero altre motivazioni. I biancocelesti quando si scontrano con le big diventano big anche loro. Ci sarebbe una lista di partite da menzionare, ma basta pensare al Borussia Dortmund in Champions League, e agli scontri diretti con Inter e Juventus.

