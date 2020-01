Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALENDARIO CORSA CHAMPIONS – “Essere fuori dalle coppe può essere un bene per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League”. Questa frase è stata ripetuta spesso nell’ambiente biancoceleste negli ultimi tempi. Ma più che un’analisi della realtà, sembra essere un tentativo di consolazione. La Lazio, a gennaio, è già fuori da Europa League e Coppa Italia, e resta in corsa solo in campionato. Una situazione che, negli ultimi 20 anni, si era verificata solo 5 volte. Ma non sempre ha portato al successo.

I precedenti

Come riporta il Corriere dello Sport, nell’era Lotito solo nel 2006-07, con Delio Rossi in panchina, la Lazio uscì dalle coppe e poi centrò l’obiettivo Champions. La situazione si è ripetuta nel 2009-10, con Ballardini, ma in quel caso senza finale Champions. L’anno dopo, senza Europa League e con la Lazio eliminata dalla Roma in Coppa Italia, non si raggiunse lo stesso la zona europea. Poi, altri due precedenti, (2001-02, 2004-05), e in entrambi i casi si fallì l’obiettivo. Simone Inzaghi ha però a disposizione una rosa più completa, e la Lazio è l’unica squadra tra le top del campionato ad essere completamente libera dalle coppe. Con un trofeo già in tasca (la Supercoppa), la qualificazione in Champions renderebbe (anche) questa stagione un successo.

