LAZIO IMMOBILE BAMBIN GESÙ – In occasione dei 150 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si terrà stasera ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù‘, un grande evento di solidarietà condotto da Amadeus che andrà in onda su Rai 1. Saranno presenti tant ivolti noti dello spettacolo e dello sport e tra questi c’è anche Ciro Immobile. Proprio l’attaccante partenopeo si è espresso prima dell’inizio della serata sull’importanza di questo evento. Queste le sue parole

La serata

“Siamo orgogliosi e soddisfatti di questa serata, lo facciamo per i bambini e questo ci rende orgogliosi. Serate come questa ti lasciano sensazioni uniche che non provi con altre cose, regalare un sorriso i bambini per noi è davvero soddisfacente. Gli basta un abbraccio o solo vederci e sono contenti.”

La visita

“Quando siamo andati a fare la visita ai bambini abbiamo visto la gioia nei loro occhi ed è stato toccante e emozionante quindi questa serata vale ancora di più.”