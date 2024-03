Una squadra non subiva 3 espulsi in un match di Serie A dal 2012, Pioli ancora protagonista

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN ESPULSI- La partita tra Lazio e Milan è stata forse uno dei match con più episodi arbitrali di quest'anno. La prova di Di Bello è pienamente insufficiente e gli errori sono tanti. L'arbitro ha estratto tre rossi ai bincocelesti, ecco da quanto non succedeva ad una squadra di Serie A.

Una squadra non subiva tre espulsioni una una partita di Serie A da...

La sfida tra Lazio e Milan ha creato tantissime polemiche. La direzione gara di Di Bello è finita sotto la lente di ingrandimento per vari errori arbitrali che ha commesso. Il direttore di gara ha estratto tre volte il cartellino rosso alla Lazio che ha terminato la partita in otto giocatori. Un episodio che si vede rarissimamente, infatti l'ultima volta ch è successo che una squadra di Serie A finiva il match in otto, risale al 2012. La partita è Bologna Palermo, sulla panchina dei padroni di casa sedeva Pioli e su quella degli ospiti Gasperini. I rosanero subirono tre espulsioni e persero 3-0.