Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LULIC NEDVED FIORE – Ancora una volta una finale della Lazio porta la firma di Senad Lulic. Dopo la rete decisiva nella finale di Coppa Italia contro la Roma del 2013, il bosniaco è andato in gol in Supercoppa con la Juventus. Due reti in due finali, che lo piazzano subito dietro Pavel Nedved e Stefano Fiore che ne hanno segnate tre.

Lazio Lulic, assalto a Favalli

Come riporta il Corriere dello Sport, Lulic adesso va all’assalto di Favalli per quanto riguarda il minutaggio in una partita che vede in palio un trofeo. 644′ per il bosniaco, 720′ per l’ex Lazio. Per quanto riguarda invece le presenze, Lulic ora è quinto, a quota 345. Sempre primo Favalli (401), seguito da Wilson (394), Negro (376) e Radu (362).