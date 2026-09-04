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Under 17 e Under 18 della Lazio: gli impegni del weekend
Il settore giovanile della Lazio nel prossimo weekend affronterà diversi impegni importanti, in particolare l’Under 17 e l’Under 18 biancocelesti il prossimo 6 settembre giocheranno rispettivamente la prima e la seconda giornata di campionato.
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Gli impegni nel weekend dell’Under 17 e dell’Under 18 della Lazio.
I ragazzi di mister Cristiano Lombardi saranno impegnati al Salaria Sport Village contro il Torino nella seconda giornata di campionato. Fischio di inizio domenica 6 settembre alle ore 11:00.
L’Under 17 capitolina invece esordirà in campionato contro il Napoli alle ore 15:00 al centro sportivo La Borghesiana.
Under 18 Professionisti – 2^ Giornata
LAZIO-TORINO
Domenica 6 Settembre, ore 11, ‘Salaria Sport Village’ – Roma
Under 17 Serie A e B – 1^ Giornata
LAZIO-NAPOLI
Domenica 6 Settembre, ore 15, Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
|Como
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
|12
|Cagliari
|3
|2
|13
|Lecce
|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Genoa
|0
|2
|17
|Parma
|0
|2
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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