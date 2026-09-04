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Under 17 e Under 18 della Lazio: gli impegni del weekend

Published

27 minuti ago

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Centro Sportivo Formello

Il settore giovanile della Lazio nel prossimo weekend affronterà diversi impegni importanti, in particolare l’Under 17 e l’Under 18 biancocelesti il prossimo 6 settembre giocheranno rispettivamente la prima e la seconda giornata di campionato.

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Gli impegni nel weekend dell’Under 17 e dell’Under 18 della Lazio.

I ragazzi di mister Cristiano Lombardi saranno impegnati al Salaria Sport Village contro il Torino nella seconda giornata di campionato. Fischio di inizio domenica 6 settembre alle ore 11:00.

L’Under 17 capitolina invece esordirà in campionato contro il Napoli alle ore 15:00 al centro sportivo La Borghesiana.

Under 18 Professionisti – 2^ Giornata

LAZIO-TORINO
Domenica 6 Settembre, ore 11, ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Serie A e B – 1^ Giornata

LAZIO-NAPOLI
Domenica 6 Settembre, ore 15, Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma


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8 Como 4 2
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10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
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16 Genoa 0 2
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