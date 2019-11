UNDER 21 – In serata si è giocata la gara di qualificazione per l’europeo Under 21 tra Italia e Islanda. Gli azzurrini hanno piegato le resistenze islandesi grazie alla doppietta di Cutrone e alla prima marcatura del match di Sottil. Nella ripresa ha fatto il suo esordio Maistro, calciatore della Lazio in prestito alla Salernitana. Rissa nel finale tra le due squadre a causa del nervosismo eccessivo dei giocatori dell’Islanda.