Under 21, Portogallo-Italia: le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: < 1 minuto

PORTOGALLO ITALIA FORMAZIONI TABELLINO – Portogallo e Italia scendono in campo questa sera alle 21:00 per conquistare un posto nelle prime quattro d’Europa in palio. In palio, in gara secca, c’è la semifinale. Di seguito le formazioni ed il tabellino.

Portogallo-Italia, formazioni e tabellino

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Diogo Queiros, Diogo Leite, Tomas Tavares; Gedson Fernandes, Daniel Bragança, Vitinha; Fabio Vieira; Gonçalo Ramos, Dany Mota.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Sala; Raspadori, Scamacca.