CORONAVIRUS IMMOBILE – Ciro Immobile di nuovo protagonista in campo, anche se solo in maniera virtuale. Il bomber della Lazio sarà tra i partecipanti della serata evento organizzata da Sky per la raccolta fondi a favore della Protezione Civile e della lotta al Coronavirus. Questa sera, dalle ore 20:30, su Sky Sport 1, andrà in onda “United per l’Italia”. Un match alla Playstation tra campioni, con tanto di pre e post partita. Il gioco metterà di fronte due squadre composte da 11 giocatori che si affronteranno in tre tempi da 15 minuti. Oltre a Ciro Immobile saranno presenti Materazzi, Kean, Masina, Zappacosta, Florenzi, Gollini, Orsolini, Luca Pellegrini, Pisacane, Simeone, Bertolacci, Falco, Donati, Petagna, Quintero, Vido, Lezzerini e Viviano.

