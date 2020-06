Tempo di lettura: < 1 minuto

UVA UEFA – Il vicepresidente dell’UEFA Michele Uva è intervenuto ai microfoni di Rai Due. Il dirigente si è espresso sulla prossima ripresa della Champions e dell’Europa League e sulla formula che consentirà alle nazionali di disputare l’Europeo 2021. Di seguito le sue parole.

Uva sulla ripresa delle competizioni europee

“Penso che sia il sogno di qualsiasi tifoso vedere un evento dal vivo, perché lo sport è nato così. Però è chiaro che mancano ancora due mesi, quindi si sta monitorando e penso che si farà di tutto, rimettendosi a quelle che sono le decisioni dei governi nazionali. Le gare di Champions e di Europa League, pubblico o meno, si giocheranno negli orari consueti delle partite della Champions, varieranno fra le 20:45 e le 21:00”.

Uva: “I campionati nazionali sono l’essenza del calcio”

“I campionati nazionali sono l’essenza del calcio, sono quelli che danno sostentamento, vita alla passione di milioni di persone. Quindi rimangono stabili, solidi, giocati nei weekend e non toccabili. È normale che il prodotto Champions è un qualcosa che va sempre studiato perché è giusto che sia così”.

Uva sul prossimo Europeo

“Oggi siamo assolutamente conviti che la formula sia quella giusta, si parte da Roma dallo stadio Olimpico e si arriverà a Wembley. È una formula che ci permette comunque massima flessibilità, ma per oggi non è assolutamente all’ordine del giorno un piano B o un piano C perché siamo certi comunque che questa formula ci dia ancora più margine di garanzia rispetto ad un Europeo giocato in unico Paese”.

