INTERVISTE
Valentini: “Grazie a Gattuso possibile dialogo fra società e tifosi”
Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto il dirigente Antonello Valentini che ha commentato la prima giornata di campionato, soffermandosi anche sulla Lazio di Gattuso.
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Le parole di Antonello Valentini sulla Lazio di Gattuso, reduce dal successo a Bologna nella prima giornata di campionato.
“Gattuso sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società. Su Lotito sono stato sempre molto critico, anche per i suoi atteggiamenti di prepotenza e arroganza, ma buttarla sulla politica è qualcosa che non mi piace. La Lazio ha una tifoseria molto appassionata e spero che Gattuso con la sua determinazione riesca a riaprire ad un dialogo fra il presidente ed i sostenitori”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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