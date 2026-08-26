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INTERVISTE

Valentini: “Grazie a Gattuso possibile dialogo fra società e tifosi”

Published

3 ore ago

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Gennaro Gattuso

Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto il dirigente Antonello Valentini che ha commentato la prima giornata di campionato, soffermandosi anche sulla Lazio di Gattuso.

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Le parole di Antonello Valentini sulla Lazio di Gattuso, reduce dal successo a Bologna nella prima giornata di campionato.

“Gattuso sta lavorando con la solita grinta in un ambiente ostile alla società. Su Lotito sono stato sempre molto critico, anche per i suoi atteggiamenti di prepotenza e arroganza, ma buttarla sulla politica è qualcosa che non mi piace. La Lazio ha una tifoseria molto appassionata e spero che Gattuso con la sua determinazione riesca a riaprire ad un dialogo fra il presidente ed i sostenitori”.

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