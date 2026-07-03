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Valeri: “Un grande saluto ai miei fratelli e amici laziali”
Emanuele Valeri, calciatore del Parma ma da sempre grande tifoso della Lazio, ha salutato con un videomessaggio i tifosi biancocelesti presenti alla grande manifestazione contro Lotito: ecco le sue parole.
Il saluto di Valeri ai tifosi biancocelesti presenti alla manifestazione contro Lotito
“Un saluto ai miei amici e fratelli laziali”, questo il saluto di Emanuele Valeri ai tantissimi – più di 25mila – tifosi laziali presenti ieri (2 luglio) alla manifestazione contro il presidente Lotito. Tanti i calciatori, ex e in attività, che sono intervenuti con dei videomessaggi: oltre all’attuale terzino del Parma, hanno aderito anche Romagnoli, Veron, Nesta, Signori, Luis Alberto, Hernanes e molti altri.
Redazione Lazionews.eu
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