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Valeri: “Un grande saluto ai miei fratelli e amici laziali”

Published

4 ore ago

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Valeri intervento manifestazione tifosi Lazio

Emanuele Valeri, calciatore del Parma ma da sempre grande tifoso della Lazio, ha salutato con un videomessaggio i tifosi biancocelesti presenti alla grande manifestazione contro Lotito: ecco le sue parole.

Il saluto di Valeri ai tifosi biancocelesti presenti alla manifestazione contro Lotito

“Un saluto ai miei amici e fratelli laziali”, questo il saluto di Emanuele Valeri ai tantissimi – più di 25mila – tifosi laziali presenti ieri (2 luglio) alla manifestazione contro il presidente Lotito. Tanti i calciatori, ex e in attività, che sono intervenuti con dei videomessaggi: oltre all’attuale terzino del Parma, hanno aderito anche Romagnoli, Veron, Nesta, Signori, Luis Alberto, Hernanes e molti altri.

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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