Van de Kerkhof: “Il trasferimento alla Lazio? Sarei rimasto anche in Serie B”

Intervista ricca di ricordi per l’ex calciatore René Van de Kerkhof, acquistato dalla Lazio dell’allora direttore generale Luciano Moggi negli anni ottanta, che non ha però mai potuto indossare la casacca biancoceleste. I motivi li ha spiegati lui stessa in diretta su Radiosei.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni

Le parole di Van de Kerkhof nell’intervista sul trasferimento sfumato alla Lazio

“Sono stato molto felice di essere venuto qui, mi ricordo l’accoglienza in aeroporto, davvero incredibile. All’epoca la Lazio era un club davvero importante. Luciano Moggi era il DS della Lazio, l’ho incontrato assieme a Lenzini ed è stato bello avere un dirigente così. Ci siamo divertiti nei giorni successivi, era veramente una brava persona. Non so perché scelsero me e non mio fratello Willy, lui voleva andare all’estero come me, e la Lazio è arrivata per me ed era la miglior opzione per me. Sarei rimasto anche in Serie B, ma la Lazio non pagò il trasferimento e dovetti tornare al PSV, fu molto triste”.

Van de Kerkhof sul calcio dell’epoca

“Volevo giocare in Italia, tanti giocatori olandesi avevano giocato in Italia. Con l’Olanda giocai nella finale contro la Germania nel 1974, che purtroppo perdemmo la finale. Nel 1978 ho avuto un problema con l’arbitro Gonella prima della finale, mi feci male ad una mano e non voleva farmi giocare con la fasciatura. In Argentina la situazione non era delle migliori, in Olanda ci dicevano di non andare in Argentina per giocare il Mondiale. Ma volevamo giocare perché quando giochiamo a calcio siamo felici. Crujif? Uno dei migliori giocatori della storia e un ottimo giocatore per la squadra. In finale non giocò bene, e fu un peccato”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP