VAR INCONTRO – Questa mattina alle ore 12 all’Hotel Parco dei principi di Roma, andrà in scena l’incontro tra arbitri allenatori e capitani di Serie A per discutere sul Var. L’evento ha l’obiettivo di far chiarezza sull’utilizzo della nuova tecnologia e cercare di togliere i dubbi comparsi nelle ultime settimane. Di seguito l’arrivo in rappresentanza della Lazio, con la presenza anche di Simone Inzaghi, di Senad Lulic.

L’arrivo di Lulic