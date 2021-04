Tempo di lettura: < 1 minuto

VAR CONTROL ROOM SERIE A – E’ tempo di rivoluzione nel calcio italiano: il VAR potrebbe avere un’unica Control Room. La decisione è attesa dalla Lega, che si riunirà martedì 13. Intraprendere questa strada, porterebbe alla Serie A grandi benefici.

VAR, svolta nel calcio italiano

Come riportano le pagine della Gazzetta dello Sport, di sala unica si parla almeno dal 2018 quando il modello usato prima in Bundesliga e poi mostrato al pianeta ai mondiali di Russia 2018 dimostrarono la validità del progetto. La stanza di controllo, in caso di esito positivo dall’Assemblea, dovrebbe essere allestita presso la El Towers Spa con sede a Lissone (Monza). Dodici sale, spazi per la formazione dei fischietti, la control room potrà essere anche il luogo del confronto televisivo sugli episodi di giornata. E quando la B sarà pronta è ipotizzabile rimodularlo per accoglierla.

