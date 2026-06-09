Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Caccia ai parametri zero, anche Vardy fra i papabili

Published

18 ore ago

on

Jamie Vardy

Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 29 giugno, ma in questi giorni la Lazio sta già monitorando diversi profili giovani e meno giovani, puntando anche sulle occasioni a parametro zero: fra queste spunta anche Jamie Vardy.

LEGGI ANCHE: Valeri: “La Lazio? Ho sempre avuto un sogno”

Vardy possibile pista di calciomercato per la Lazio?

Dopo una sola stagione alla Cremonese, l’ex Leicester lascerà i grigiorossi appena retrocessi, lasciandosi alle spalle 7 gol in 29 presenze. Non si tratta di certo di una giovane promessa, ma sicuramente di un nome alla Pedro, che ha dimostrato alla soglia dei 40 anni di essere ancora decisivo sotto porta. Al momento è solo una suggestione, ma potrebbe trovare conferme nelle prossime settimane.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

PIÙ LETTI