CALCIOMERCATO LAZIO
Caccia ai parametri zero, anche Vardy fra i papabili
Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 29 giugno, ma in questi giorni la Lazio sta già monitorando diversi profili giovani e meno giovani, puntando anche sulle occasioni a parametro zero: fra queste spunta anche Jamie Vardy.
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Vardy possibile pista di calciomercato per la Lazio?
Dopo una sola stagione alla Cremonese, l’ex Leicester lascerà i grigiorossi appena retrocessi, lasciandosi alle spalle 7 gol in 29 presenze. Non si tratta di certo di una giovane promessa, ma sicuramente di un nome alla Pedro, che ha dimostrato alla soglia dei 40 anni di essere ancora decisivo sotto porta. Al momento è solo una suggestione, ma potrebbe trovare conferme nelle prossime settimane.
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