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Varriale: “Considerate premesse e protesta, che bella rivincita del presidente Lotito”
Enrico Varriale, ex giornalista della Rai, con un tweet su X ha commentato la vittoria della Lazio a Venezia, parlando di rivincita per il presidente Lotito considerate le premesse e la permanente protesta dei tifosi: ecco le sue parole.
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Le parole di Varriale su Venezia Lazio
“Credo che neanche il presidente Lotito avrebbe mai pensato di arrivare alla sosta con il 1° posto in classifica per la Lazio. Ma quella di Gattuso è una squadra credibile, con un ottimo centrocampo, una difesa attenta e attaccanti come Noslin in crescita esponenziale. Non vincerà lo scudetto ma, considerate premesse e contestazione permanente, si può già parlare di una bella rivincita per l’ex CT e per il patron biancoceleste“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|5
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|Inter
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|5
|3
|LAZIO
|13
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|Cagliari
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|5
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|4
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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