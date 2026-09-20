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Varriale: “Considerate premesse e protesta, che bella rivincita del presidente Lotito”

Published

3 ore ago

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Varriale Venezia Lazio rivincita Lotito

Enrico Varriale, ex giornalista della Rai, con un tweet su X ha commentato la vittoria della Lazio a Venezia, parlando di rivincita per il presidente Lotito considerate le premesse e la permanente protesta dei tifosi: ecco le sue parole.

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Le parole di Varriale su Venezia Lazio

“Credo che neanche il presidente Lotito avrebbe mai pensato di arrivare alla sosta con il 1° posto in classifica per la Lazio. Ma quella di Gattuso è una squadra credibile, con un ottimo centrocampo, una difesa attenta e attaccanti come Noslin in crescita esponenziale. Non vincerà lo scudetto ma, considerate premesse e contestazione permanente, si può già parlare di una bella rivincita per l’ex CT e per il patron biancoceleste“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
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