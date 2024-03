Vecino: "Dobbiamo essere meno prevedibili e fare più gol"

Tempo di lettura: < 1 minuto

VECINO LAZIO UDINESE PRE PARTITA - La Lazio ospita l'Udinese all'Olimpico per provare a conquistare un posto anche nella prossima Champions League. Poco prima del fischio d'inizio del match, ha parlato Matias Vecino.

Pre partita Lazio - Udinese: le dichiarazioni di Vecino

Questa l'analisi fatta da Matias Vecino a Dazn durante il pre partita di Lazio - Udinese: "I numeri fanno vedere una realtà, dobbiamo essere meno prevedibili e fare più gol. Lo scorso anno lo abbiamo fatto e dobbiamo ritrovarci".

Sull'essere leader

"Cerco di esserlo e di aver più anni e partite ti porta a quel tipo di ruolo. In campo cerco di farmi trovare pronto. Oggi occasione per accorciare la classifica. Record? Orgoglio per me, non pensavo di arrivare fino qui".

Le parole di Vecino ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Oggi abbiamo di fronte una squadra tosta, fisica, che fuori casa ha fatto grandi risultati. Bisogna essere pronti all’impatto di questo tipo di partite come abbiamo fatto a casa loro. Siamo in una posizione di classifica scomoda, quindi dobbiamo approfittare degli altri risultati. Ci saranno tanti altri sconti diretti, ma per noi contano solo i tre punti di oggi".

Su quanto gli manca il gol

"Più importante vincere, poi se riusciamo ad aiutare la squadra facendo gol, meglio. Siamo in un momento in cui non possiamo più lasciare punti per strada se vogliamo tornare in lotta per l’Europa".

Sul sentirsi il miglior Vecino visto a Roma

"Non so, cerco sempre di fare il mio meglio, prepararmi al massimo nel corso della settimana, speriamo che ci sia un Vecino ancora migliore".