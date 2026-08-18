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L’ex Lazio Vecino sta per rescindere con il Celta Vigo

Published

3 ore ago

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Campo da calcio

È durata poco l’avventura di Matias Vecino al Celta Vigo: il centrocampista, che aveva lasciato Formello a Gennaio per la Spagna, tornerà presto svincolato, in quanto è prossimo alla rescissione contrattuale.

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Vecino sarà presto svincolato: va verso la rescissione con il Celta

Vecino testerà presto il mercato degli svincolati di lusso. Come riporta Matteo Moretto, su Marca, l’uruguaiano sarebbe pronto a rescindere il suo contratto, valido fino al 30 giugno 2027.

Vecino potrebbe quindi tornare a essere un giocatore svincolato, libero di firmare con un nuovo club. Nella scorsa stagione l’ex biancoceleste ha disputato 14 gare con la maglia della Lazio, tra campionato e Coppa Italia, e 12 con la maglia del Celta Vigo tra Liga ed Europa League.

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