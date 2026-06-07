Velasco: “Cragnotti poco presente, non rifarei l’esperienza alla Lazio”

Durante un’intervista ai microfoni di BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, l’ex dirigente sportivo della Lazio, Julio Velasco, ha parlato della sua esperienza con Cragnotti. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Rocchi: “La Lazio è la mia vita, Di Canio mi ha fatto crescere”

L’intervista di Velasco su Cragnotti

“La proposta incredibile. Io stavo allenando la femminile Sportilia. Vengono questi due procuratori a farmi questa offerta e io gli dico: “Ma io sto allenando, non posso andare a Roma! Loro mi risposero: “Non c’è problema a che ora finisce?” “Io finisco alle sette”. Arriviamo a Roma, a ceniamo e arriviamo in un ristorante bellissimo e mi hanno fatto questa proposta da dirigente, Io volevo un po’ uscire dalla pallavolo è stata un’esperienza straordinaria. Dopo un anno ho visto che lì certe cose non andavano. Cragnotti non era un presidente molto presente, delegava molto. C’ero io, la figlia che era amministratore delegato e già questo non si poteva fare. Abbiamo sfiorato lo scudetto, abbiamo vinto la Coppa Uefa, è stato molto interessante. Se lo rifarei? No, ho già dato”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP