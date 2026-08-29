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La Lazio riapre la campagna abbonamenti

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10 minuti ago

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Stadio Olimpico

Date le vendite tutt’altro che numerose degli abbonamenti per la nuova stagione, La Lazio ha deciso di riaprire la campagna a partire dalle ore 12 di lunedì 31 agosto e fino alle 23.59 di martedì 11 settembre: le modalità restano quelle della vendita libera.

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La Lazio riapre la campagna abbonamenti: vendite al via lunedì 31 agosto

Nei 12 giorni prescelti, la vendita degli abbonamenti sarà aperta a tutti e si potrà acquistare uno dei posti rimasti liberi secondo le condizioni rese note dalla SS Lazio.

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1 Milan 6 2
2 Roma 3 1
3 Inter 3 1
4 Napoli 3 1
5 Lecce 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Monza 0 1
19 Fiorentina 0 1
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