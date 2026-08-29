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La Lazio riapre la campagna abbonamenti
Date le vendite tutt’altro che numerose degli abbonamenti per la nuova stagione, La Lazio ha deciso di riaprire la campagna a partire dalle ore 12 di lunedì 31 agosto e fino alle 23.59 di martedì 11 settembre: le modalità restano quelle della vendita libera.
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La Lazio riapre la campagna abbonamenti: vendite al via lunedì 31 agosto
Nei 12 giorni prescelti, la vendita degli abbonamenti sarà aperta a tutti e si potrà acquistare uno dei posti rimasti liberi secondo le condizioni rese note dalla SS Lazio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|Milan
|6
|2
|2
|Roma
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|1
|3
|Inter
|3
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|4
|Napoli
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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