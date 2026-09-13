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Venezia, che tegola per Stroppa: un titolarissimo salta la Lazio. Rischia 3 mesi di stop
La sconfitta del Venezia in casa contro la Fiorentina per 2-4 ha lasciato strascichi per il tecnico Stroppa: è infatti uscito dal campo per infortunio il centrocampista Busio che difficilmente sarà presente contro la Lazio alla prossima giornata.
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Stop per Busio, out con la Lazio
Come riportato da La Nuova Venezia, il centrocampista dei lagunari Gianluca Busio potrebbe restare fermo ai box per circa 3 mesi. Il giocatore era stato costretto a lasciare il campo al minuto 44′ del primo tempo a causa di un problema muscolare che lo aveva fatto accasciare a terra.
Lo stesso Stroppa si era poi esposto così sull’infortunio del giocatore a fine gara ai microfoni di Dazn: “Oggi era fuori anche Basic, per Busio temiamo un infortunio importante, vedremo cosa succederà.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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